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КНДР и США согласовали переговоры на рабочем уровне

Северная Корея и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

В сообщении отмечается, что стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры. Никаких подробностей о теме переговоров в сообщении ЦТАК не приведено.

«Я надеюсь, что переговоры ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США», — передает ЦТАК слова Цой Сон Хи.

Позднее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердила The Hill, что «официальные лица США и КНДР планируют встретиться в течение следующей недели». Она также отказалась сообщить журналистам подробности.

Ранее США и КНДР договорились о создании группы переговорщиков для решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Такое решение приняли президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на последней встрече 30 июня, которая прошла в демилитаризованной зоне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. После встречи Трамп сообщал, что рабочая группа двух стран должна начать работу в течение двух-трех недель.

Первый саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи главы государств подписали совместную декларацию, в которой Северная Корея взяла на себя обязательства по ядерному разоружению полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Тем не менее после этого Пхеньян не прекратил запуски ракет, а Вашингтон продолжал вводить против него санкции.

Теги: КНДР, США, торговая война
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