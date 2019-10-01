КНДР и США согласовали переговоры на рабочем уровне

Северная Корея и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

В сообщении отмечается, что стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры. Никаких подробностей о теме переговоров в сообщении ЦТАК не приведено.

«Я надеюсь, что переговоры ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США», — передает ЦТАК слова Цой Сон Хи.

Позднее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердила The Hill, что «официальные лица США и КНДР планируют встретиться в течение следующей недели». Она также отказалась сообщить журналистам подробности.

Ранее США и КНДР договорились о создании группы переговорщиков для решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Такое решение приняли президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на последней встрече 30 июня, которая прошла в демилитаризованной зоне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. После встречи Трамп сообщал, что рабочая группа двух стран должна начать работу в течение двух-трех недель.