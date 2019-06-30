Политика , 11:19
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Трамп сообщил об итогах встречи с Ким Чен Ыном
Лидеры двух стран условились о создании группы переговорщиков. По словам Трампа, участники этой группы приступят к работе в ближайшие недели
Вашингтон и Пхеньян создадут группу переговорщиков, которые будут уполномочены обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал после завершения встречи с главой КНДР Ким Че Ыном, передает CNN.
«Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали», — рассказал Трамп, добавив, что переговорщики приступят к работе в течение двух-трех недель.
По его словам, команду США будет возглавлять нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун. «Удачи, Стив», — пожелал Трамп.
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