В Перми полиция возбудила уголовное дело после избиения Dj Smash

Полиция в Перми возбудила уголовное дело по факту причинения вреда здоровью гражданину 1982 года рождения в одном из заведений города. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Перми уточняет, что поводом для этого стало избиение музыканта Dj Smash (Андрея Ширмана).

Дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Накануне пермская полиция организовала проверку данного инцидента.

В субботу, 10 февраля, в клубе «Дом культуры» между Ширманом, бывшим депутатом Заксобрания Перми Александром Телепневым и находившемся вместе с ним человеком произошел конфликт. Музыкант отказался сфотографироваться с бывшим депутатом. Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою, вместе с товарищем избили Ширмана. После этого артист был доставлен в травмпункт, где у него зафиксировали побои и открытый перелом челюсти.

Телепнев заявил, что хорошо относится к музыканту, а появившаяся в СМИ информация о драке — «вранье». Бывший депутат написал об этом в Facebook, приложив совместную фотографию с Ширманом.

В свою очередь Dj Smash в Facebook написал, что поводом для конфликта стала неудачная фотография. После того как зачинщик драки обнаружил, что не полностью поместился на снимке, он потребовал у музыканта сфотографироваться еще раз, а получив отказ, напал на него.