Фигурантов дела об избиении DJ Smash отправили в колонию-поселение

Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и бизнесмена Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения каждого по делу о нападении на музыканта DJ Smash (Андрей Ширман). Об этом сообщает «РБК Пермский край».

Прокуратура требовала приговорить Телепнева и Ванкевича к трем с половиной годам лишения свободы и настаивала, что преступление было совершено из хулиганских побуждений. Подсудимые отрицали сговор.

В середине июля обвиняемые частично признали свою вину. «Я хочу извиниться перед обществом и DJ Smash. Я увидел Ванкевича на полу и заступился за него. Возможно, я нанес удар первому попавшемуся человеку. Так получилось, что это был Ширман», — отмечал Телепнев. Ванкевич также извинился перед музыкантом за настойчивое требование сделать совместный снимок, после чего начался конфликт.

Инцидент произошел 10 февраля в клубе «Дом культуры» в Перми. Ванкевич дважды получил отказ сделать совместное фото, после чего друг DJ Smash ударил предпринимателя в плечо, и мужчина упал на пол. После этого, по словам Ванкевича, музыкант ударил его ногой. За своего друга заступился Телепнев, который избил Ширмана. После потасовки артиста доставили в травмпункт, где у него зафиксировали побои и открытый перелом челюсти. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).