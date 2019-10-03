Обрадовавшийся пожару в ТЦ грозненец стал помогать в его ремонте

Обрадовавшийся пожару в ТЦ грозненец стал помогать в его ремонте

Мужчина, радовавшийся пожару в грозненском торговом центре «Гранд парк», помогает восстанавливать поврежденную часть здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию центра.

«Мы его здесь видели. Он убирает строительный мусор. Помогает в восстановительных работах», — сказал собеседник агентства.

В администрации ТЦ РБК рассказали, что сейчас идет «колоссальная работа по подготовке ко Дню города». «Восстанавливаем свое здание, убираем», — сказала собеседница РБК. По ее словам, уборкой в ТЦ занимается подрядная организация, с которой заключен договор. Представительница администрации предположила, что мужчина работает с этой компанией.

Ранее в группе «ЧП/Чечня» в Instagram опубликовали видео, на котором мужчина в оранжевой жилетке убирается. «Кавказский узел» отмечает, что на ролике запечатлен житель Грозного, который радовался пожару в «Гранд-парке». Он извинился за публикацию видео, на котором он показывает пожар и поет «гори-гори ясно, чтобы не погасло». Мужчина заявил, что его поступок был «недостоин чеченца».