В МЧС назвали возможную причину возгорания в ТЦ «Гранд парк» в Грозном

В МЧС назвали возможную причину возгорания в ТЦ «Гранд парк» в Грозном

Причиной пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Чечне.

«Основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара», — сказал замглавы регионального главка ведомства Резван Залаев. указав, что такие данные поступили от следственных органов.

При этом, по его словам, эта версия предварительная, так как продолжается работа на месте происшествия. Пожарно-техническую экспертизу завершат в течение десяти дней.

Залаев отметил, что при проверке ТЦ в 2018 году специалисты выявили семь нарушений. В 2019 году проверку планировали провести 25 ноября.