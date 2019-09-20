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В МЧС назвали возможную причину возгорания в ТЦ «Гранд парк» в Грозном

Причиной пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Чечне.

«Основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара», — сказал замглавы регионального главка ведомства Резван Залаев. указав, что такие данные поступили от следственных органов.

При этом, по его словам, эта версия предварительная, так как продолжается работа на месте происшествия. Пожарно-техническую экспертизу завершат в течение десяти дней.

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Залаев отметил, что при проверке ТЦ в 2018 году специалисты выявили семь нарушений. В 2019 году проверку планировали провести 25 ноября.

Накануне в ТЦ «Гранд парк» возник пожар. Его площадь составила 700 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. В ГУ МЧС по республике отметили, что в момент его возникновения в здании находились около 1 тыс. человек. С верхних этажей центра эвакуировали 250 человек.

В МЧС России рассказали, что в ТЦ ранее выявляли нарушения пожарной безопасности. По итогам проверки возбудили административное дело против ответственного должностного лица.

Теги: Грозный, Чечня, пожар, причины
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