Кадыров поручил найти поющего «гори-гори ясно» во время пожара в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти всех тех, кто «радовался чужому горю» во время пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Такое распоряжение он дал на совещании по вопросам охраны здоровья населения, сообщается на сайте МЧС республики.

«Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — цитирует ведомство слова Кадырова.

Глава Чечни также возмутился «лживым сообщениям» во время пожара. По его словам, ему поступали аудиозаписи, на которых женщины сквозь слезы рассказывали, как перед ним якобы выносили тела сгоревших детей из торгового центра. «Нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять», — отметил Кадыров.

Пожар в ТЦ «Гранд парк» в Грозном произошел 19 сентября. В МЧС сообщали, что загорелся магазин на первом этаже здания, площадь возгорания составила 700 кв. м. Кадыров сообщил, что в результате никто не пострадал. Возможно причиной пожара в МЧС называли аварийный режим работы электросети зоне пожара.

