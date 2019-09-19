В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк»

Возгорание началось в магазине на первом этаже ТЦ, его площадь составила 700 кв. м. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в результате пожара никто не пострадал

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

В Грозном загорелся магазин в торгово-развлекательном центре «Гранд парк». Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России по Чеченской Республике.

«По предварительной информации, пострадавших нет, была проведена эвакуация. Площадь пожара составляет примерно 150 кв. м», — сказали в ведомстве. Позднее там уточнили, что площадь возгорания увеличилась до 700 кв. м.

В управлении МЧС добавили, что загорелся магазин на первом этаже ТЦ. На месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники. «РИА Новости» в ведомстве рассказали, что пожару присвоили второй ранг сложности. РЕН ТВ опубликовал кадры с места происшествия.