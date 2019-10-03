Глава Росгидромета опроверг сообщения о своей отставке

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко в разговоре с РБК опроверг сообщения о своей отставке.

«Впервые слышу. Я никуда не собираюсь, как работал, так и работаю», — сказал он.

Сообщение об отставке Яковенко появилось в Telegram-канале «Политджойстик» политолога Марата Баширова. В середине сентября о возможной отставке Яковенко сообщали другие Telegram-каналы, утверждая, что причиной стали претензии к качеству работы метеослужбы со стороны МЧС.

Вслед за Telegram-каналами об отставке Яковенко сообщило издание Znak.com со ссылкой на собственные источники в правительстве. Собеседники издания утверждали, что он ушел в отставку по собственному желанию.