Парламент Чечни запретил продавать вейпы несовершеннолетним

Парламент Чечни принял закон, запрещающий продавать электронные сигареты несовершеннолетним на территории республики. Об этом сообщается на сайте местного парламента.

«Курение электронных сигарет — эта пагубная привычка, которая стремительно распространятся среди подрастающего поколения, вызывает зависимость», — сказал председатель Магомед Даудов, отметив, что в мире уже зафиксировали случаи смерти от их курения.

Депутаты приняли закон единогласно. Он вводит запрет на продажу не только электронных сигарет несовершеннолетним, но и жидкостей для них, а также устройств для нагревания табака.

Помимо этого закон ограничивает использование подобных сигарет на территории и в помещениях образовательных и медицинских учреждений, реабилитационных и санитарно-курортных центров, а также учреждениях культуры, спорта, органов по делам молодежи. Курить электронные сигареты также будет нельзя в общественном транспорте, в помещениях общего пользования в многоквартирных домах, соцслужбах, в лифтах, на детских площадках и пляжах.