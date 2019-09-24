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Кадыров заявил о планах запретить продажу электронных сигарет в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах полностью запретить ввозить и распространять электронные сигареты в регионе. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент», — сказал он.

По его словам, вейпы представляют угрозу здоровью. Он добавил, что многие страны уже ввели запрет на их продажу, импорт и рекламу.

Кадыров заявил, что Чечня потеряла слишком много людей в ходе войны, чтобы теперь молодое поколение «гибло из-за сомнительных курительных смесей», стероидов, вейпов и «потенциально опасных психоактивных веществ».

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В американском штате Иллинойс впервые зафиксировали смерть от вейпа

Глава Чечни отметил, что также поручил министру здравоохранения республики, совету экономической и общественной безопасности, а также региональной администрации проверить косметологические салоны на наличие лицензий и соблюдение санитарных норм. Помимо этого он поручил провести проверку качества товаров в магазинах спортивного питания.

В начале сентября Минздрав поручил главному специалисту-терапевту министерства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян. Замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что появляется все больше сообщений о том, что подобные сигареты могут вызвать серьезные заболевания легких.

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Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье

Администрация президента США Дональда Трампа также планирует ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. В конце августа в американском штате Иллинойс человек впервые умер от тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением вейпа.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, электронные сигареты
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