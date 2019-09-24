Кадыров заявил о планах запретить продажу электронных сигарет в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах полностью запретить ввозить и распространять электронные сигареты в регионе. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент», — сказал он.

По его словам, вейпы представляют угрозу здоровью. Он добавил, что многие страны уже ввели запрет на их продажу, импорт и рекламу.

Кадыров заявил, что Чечня потеряла слишком много людей в ходе войны, чтобы теперь молодое поколение «гибло из-за сомнительных курительных смесей», стероидов, вейпов и «потенциально опасных психоактивных веществ».