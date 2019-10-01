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Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек

В США от употребления курительной смеси скончался 65-летний мужчина в штате Небраска. Он стал 15-й жертвой вейпов в стране, сообщает телеканал NBC News.

Мужчина скончался в мае, однако причину смерти медики смогли установить только сейчас — после массовых сообщений об осложнениях, вызванных курением вейпов, и ряда смертей, сообщил эпидемиолог Том Сафранек. Всего по стране зарегистрировано свыше 800 обращений о проблемах с дыхательной системой из-за употребления вейпов.

Как сообщал Центр профилактики и контроля заболеваний США, большинство пользователей вейпов, у которых возникали проблемы со здоровьем, приобретали на черном рынке курительные смеси с марихуаной. У пострадавших проявлялись схожие симптомы, напоминающие пневмонию: кашель, проблемы с дыханием, боли в груди, сильная усталость, рвота и диарея. Вероятной причиной заболеваний называется масло с витамином Е, которое специалисты центра обнаружили в смесях с марихуаной у пострадавших вейперов. Однако в местном министерстве здравоохранения отмечают, что делать какие-либо выводы еще рано.

В конце августа от курения электронной сигареты умер житель штата Иллинойс. Ранее он был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа, после чего скончался. Как позже подтвердили в местном департаменте общественного здравоохранения, эта гибель стала первым зарегистрированным случаем смерти от электронной сигареты в штате.

В Сан-Франциско, Мичигане и Калифорнии уже вступил в силу запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп объявил о скором запрете на их продажу в стране, однако пока не ясно, когда он начнет действовать.

Теги: вейп, смерть, курение
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