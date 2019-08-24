В американском штате Иллинойс впервые зафиксировали смерть от вейпа

В американском штате Иллинойс человек умер от курения электронной сигареты. Об этом сообщается на сайте Департамента общественного здравоохранения штата (IDPH).

По данным ведомства, его госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа, и впоследствии он скончался. В департаменте отметили, что это является первым зарегистрированным случаем смерти от электронной сигареты в штате.

В IDPH рассказали, что за последнюю неделю вдвое удвоилось число госпитализированных с проблемами с дыханием из-за подобных сигарет. Всего в больницы доставили 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

«Серьезность переносимого людьми заболевания вызывает тревогу, и мы должны сказать, что использование электронных сигарет и вейпов может быть опасным», — заявил директор департамента доктор Нгози Эзике.