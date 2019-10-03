Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко

Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев принес извинения за потасовку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Конечно, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций. Долго терпел, терпел Санины [Александра Емельяненко] выпады, но сечка до боя заживет», — заявил он.

https://www.instagram.com/p/B3Jmj2rgrWR/

Емельяненко и Кокляев вместе участвовали в записи видеоблога журналиста Азамата Бостанова. Бостанов сообщил РБК, что во время записи видеоблога Емельяненко «достаточно жестко подтрунивал» над Кокляевым, после чего последний бросил в него кепку. Емельяненко поймал ее и кинул обратно. Кепка рассекла Кокляеву бровь.

После этого спортсмены уехали с места записи видеоблога, и завершить съемку не удалось.