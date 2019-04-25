Суд отказал бойцу Емельяненко в возвращении водительских прав

Кисловодский городской суд Ставрополья оставил в силе решение о штрафе и лишении водительских прав бойца Александра Емельяненко. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Постановление мирового суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — озвучил решение судья апелляционной инстанции.

Емельяненко задержали 1 марта в Кисловодске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он на своем Mercedes нарушил правила стоянки, попытался скрыться от сотрудников ДПС и столкнулся с другим автомобилем.

Против него были возбуждены три административных дела. Бойца арестовали на десять суток. При этом на суде он признался, что находился в нетрезвом состоянии, но отрицал сопротивление полиции.

Мировой суд в Кисловодске 8 марта признал спортсмена виновным в совершении правонарушений и постановил оштрафовать его на 30 тыс. руб. и лишить водительских прав на полтора года.​

