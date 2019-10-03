Очевидец сообщил о потасовке Емельяненко и Кокляева

Между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым произошла потасовка во время записи видеоблога. Об этом РБК сообщил автор видеоблога, журналист Александр Бостанов.

Ранее о драке между двумя спортсменами сообщала газета «Известия», в распоряжение которой поступила фотография с рассеченной бровью Кокляева.

По словам Бостанова, его видеоблог посвящен смешанным единоборствам, поэтому на запись очередного выпуска он пригласил Емельяненко и Кокляева в бар.

«Получилось так, что Александр на протяжении всего выпуска достаточно жестко подтрунивал над Михаилом. В какой-то момент Михаил встал, не выдержал и бросил кепку в Александра», — рассказал он.

Автор видеоблога добавил, что Емельяненко поймал кепку и бросил ее в ответ, в результате чего кепка рассекла Кокляеву бровь. «Ему так прилично лицо кровью залило», — уточнил Бостанов.