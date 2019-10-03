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Роскомнадзор назвал самые оскорбляемые в Сети госсимволы России

Роскомнадзор отчитался о борьбе со страницами в интернете, которые оскорбляют государственные символы России. Ведомство сообщило, что больше всего требований об удалении информации пришлось направлять из-за оскорблений флага и герба, президент страны оказался на втором месте.

Требования об удалении информации ведомство рассылает в связи с законом об оскорблении госсимволов и неуважении к власти, который вступил в силу весной 2019 года. «С начала действия соответствующего закона в Федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Всего, согласно опубликованной статистике, ведомство отправило 60 требований об удалении информации, оскорбляющей флаг и герб, 15 требований, связанных с оскорблениями президента, семь — Конституции, и три — гимна.

В результате с 79 сайтов информацию удалили, еще с двух она должна исчезнуть в скором времени.

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Еще четыре сайта были заблокированы. Так, в конце сентября ведомство заблокировало платформу комментариев HyperComment, на которой появилось оскорбляющее флаг изображение. В середине июля Facebook по требованию РКН удалил изображение, которое содержало нецензурную интерпретацию названия России и изображение свастики на фоне государственного герба.

Теги: Роскомнадзор
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