Роскомнадзор назвал самые оскорбляемые в Сети госсимволы России

Роскомнадзор отчитался о борьбе со страницами в интернете, которые оскорбляют государственные символы России. Ведомство сообщило, что больше всего требований об удалении информации пришлось направлять из-за оскорблений флага и герба, президент страны оказался на втором месте.

Требования об удалении информации ведомство рассылает в связи с законом об оскорблении госсимволов и неуважении к власти, который вступил в силу весной 2019 года. «С начала действия соответствующего закона в Федеральную службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 интернет-страниц. Большая часть из них (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Всего, согласно опубликованной статистике, ведомство отправило 60 требований об удалении информации, оскорбляющей флаг и герб, 15 требований, связанных с оскорблениями президента, семь — Конституции, и три — гимна.

В результате с 79 сайтов информацию удалили, еще с двух она должна исчезнуть в скором времени.