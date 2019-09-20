Роскомнадзор ограничил доступ к HyperComment за оскорбление флага

Роскомнадзор ограничил доступ к HyperComment за оскорбление флага

Операторы связи по требованию Роскомнадзора заблокировали страницу платформы комментариев HyperComment, на которой размещено оскорбляющее флаг России изображение. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В службе уточнили, что направляли соответствующее обращение операторам связи.

Накануне Роскомнадзор потребовал от платформы удалить картинку с нецензурным описанием российского флага. Ранее Генпрокуратура просила ограничить доступ к изображению, однако требование не было исполнено.

В конце июля Роскомнадзор потребовал удалить нецензурное описание российского флага, а также отправил уведомление о внесении портала в Единый реестр запрещенной информации.