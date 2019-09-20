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Роскомнадзор ограничил доступ к HyperComment за оскорбление флага

Операторы связи по требованию Роскомнадзора заблокировали страницу платформы комментариев HyperComment, на которой размещено оскорбляющее флаг России изображение. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Общество
Роскомнадзор потребовал удалить из Сети нецензурное описание флага России

В службе уточнили, что направляли соответствующее обращение операторам связи.

Накануне Роскомнадзор потребовал от платформы удалить картинку с нецензурным описанием российского флага. Ранее Генпрокуратура просила ограничить доступ к изображению, однако требование не было исполнено.

В конце июля Роскомнадзор потребовал удалить нецензурное описание российского флага, а также отправил уведомление о внесении портала в Единый реестр запрещенной информации.

Теги: Роскомнадзор, блокировка
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Роскомнадзор потребовал удалить из Сети нецензурное описание флага России
Общество
Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбление флага России
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