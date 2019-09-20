Общество , 20 сен, 18:48
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Роскомнадзор ограничил доступ к HyperComment за оскорбление флага
Операторы связи по требованию Роскомнадзора заблокировали страницу платформы комментариев HyperComment, на которой размещено оскорбляющее флаг России изображение. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
В службе уточнили, что направляли соответствующее обращение операторам связи.
Накануне Роскомнадзор потребовал от платформы удалить картинку с нецензурным описанием российского флага. Ранее Генпрокуратура просила ограничить доступ к изображению, однако требование не было исполнено.
В конце июля Роскомнадзор потребовал удалить нецензурное описание российского флага, а также отправил уведомление о внесении портала в Единый реестр запрещенной информации.