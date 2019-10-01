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Роскомнадзор заблокировал сайты со способами уклонения от службы в армии

Роскомнадзор ограничил доступ к информации на сайтах, посвященных тому, как можно уклониться от призыва на военную службу. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«После уведомления владельцы 144 интернет-ресурсов самостоятельно удалили противоправную информацию», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что ждут удаления данных еще с двух сайтов. 23 сайта были заблокированы на территории России.

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В России стартовал осенний призыв

Российский президент Владимир Путин 1 октября подписал указ об осеннем призыве. Он начался в этот же день и завершится 31 декабря. Призыву подлежат 132 тыс. человек.

В конце сентября в Генштабе предлагали в шесть раз увеличить штрафы для уклонистов от службы в армии. В частности, они могут коснуться и тех, кто не сообщает в военкомат о смене места жительства или работы. В настоящее время минимальный размер штрафа составляет 500 руб. В Генштабе отмечали при этом, что число уклонистов снижается. В 2014 году оно составляло 6 тыс. человек, а в настоящее время — 1,6 тыс.

Теги: Роскомнадзор, блокировка, уклонение от службы в армии
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