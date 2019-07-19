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Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

Соцсеть Facebook удалила изображение, которое оскорбляло герб России. Это следует из сообщения Роскомнадзора.

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России. Таким образом компания исполнила требование Генпрокуратуры», — говорится в сообщении.

Как говорилось в ранее опубликованном сообщении РКН, на картинке, опубликованной в соцсети, была матерная надпись («нецензурная интерпретация названия нашей страны») и изображение свастики на фоне российского герба.

Картинка привлекла внимание Генпрокуратуры, которая и направила в РКН требование ограничить доступ к ней. Аналогичные требования были предъявлены Instagram, где также появился оскорбляющий госсимволы России рисунок.

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Пакет законов об ответственности за оскорбление власти и государственных символов был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Поправки в законодательство вступили в силу 29 марта. В случае обнаружения такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

Теги: Роскомнадзор, Facebook, свастика
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