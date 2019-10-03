Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»

В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела». Ролик под названием «Прямая речь» размещен на Youtube-канале «Свободу всем».

«Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь», — говорится в подписи к видео. После каждой истории на экране появляется информация о статье, по которой фигурант дела был осужден, и срок. Отмечается, что при составлении историй использовались материалы судебных заседаний и интервью обвиняемых.

В видео выступили актеры театра и кино Александр Паль, Александр Ильин-младший, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Никита Кукушкин, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин, Юрий Борисов и видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Ранее российские актеры и режиссеры выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к омоновцу при задержании. Актер отрицал свою вину и настаивал, что не участвовал в акции протеста.

29 сентября в поддержку фигурантов «московского дела» в Москве состоялась согласованная акция, в которой приняли участие около 20 тыс. человек. В поддержку осужденного актера Павла Устинова его коллеги по цеху устроили флешмоб в социальных сетях и пикеты у здания администрации президента. На следующий день столичный суд пересмотрел дело Устинова и смягчил ему приговор, назначив фигуранту «московского дела» один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал новый приговор, отметив, что Устинов полностью невиновен.