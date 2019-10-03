Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса. Видеозапись с акции протеста опубликовал телеканал «112».

Собравшиеся на акции, проходящей под лозунгом «Нет капитуляции», начали расходиться, сейчас на ней остаются несколько сотен демонстрантов, сообщает телеканал. По словам организаторов, акция носит предупредительный характер.

Помимо Киева митинги прошли и в других украинских городах, писал портал Obozrevatel.ua. Демонстранты также вышли на улицы Харькова, Винницы, Львова, Мариуполя, Одессы и Полтавы.

1 октября украинская делегация наряду с делегациями ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую введение особого статуса для Донбасса. В тот же день вечером к офису президента Украины Владимира Зеленского в Киеве пришли около 700 демонстрантов, выступающих против подписания соглашений. На акцию протеста митингующие вышли и вечером 2 октября — они собрались на Майдане, а затем пришли к офису президента.