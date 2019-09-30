Лавров обсудил с уходящим с поста послом США отношения между странами

Лавров обсудил с уходящим с поста послом США отношения между странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с завершающим работу в Москве послом США Джоном Хантсманом. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты обсудили некоторые актуальные международные проблемы.

Хантсман завершит свою работу в качестве посла США в Москве в октябре. В начале августа он подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу. Дипломат объявил о своем намерении участвовать в губернаторской кампании в Юте.

20 августа Трамп заявил, что пост посла США в России «с большой долей вероятности» может занять первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. По словам президента США, Салливана в России «очень уважают».