Герасимов провел телефонный разговор с новым главой Генштаба США

Глава Генштаба, заместитель министра обороны России Валерий Герасимов впервые провел телефонные переговоры с новым главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «РИА Новости».

В российском военном ведомстве указали, что Герасимов и Милли обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Марк Милли вступил в должность и принес присягу 30 сентября. Его кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом в декабре 2018 года, летом 2019 года назначение одобрил конгресс США.

В предыдущий раз Герасимов провел телефонный разговор с главой американского Генштаба 4 сентября. Тогда эту должность еще занимал предшественник Милли — Джозеф Данфорд. Герасимов и Данфорд обсуждали ситуацию в Сирии и предотвращение инцидентов при операциях по борьбе с террористами.

Разговору предшествовал удар США по объектам террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Сирии. Москва заявила, что о готовящемся ударе Вашингтон Россию не предупредил и тем самым поставил под угрозу режим прекращения огня.