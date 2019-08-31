Военные США нанесли удар по объекту террористов в Сирии

Американские военные атаковали один из объектов лидеров группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России), в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой Центральное командование США, подконтрольное Министерству обороны страны.

Как отметили в ведомстве, руководители этих группировок были ответственны за нападения, угрожающие гражданам США, партнерам страны и мирным жителям. Атаку провели к северу от сирийского Идлиба.

По утверждению представителя Центрального командования, разрушение объекта еще больше ограничит «способность «Аль-Каиды» проводить атаки и дестабилизировать регион».

Там добавили, что вместе с союзниками и партнерами продолжат «преследовать насильственных экстремистов, чтобы они не могли использовать Сирию в качестве убежища». По утверждению Центрального командования, сейчас таким «убежищем», где боевики координируют террористическую деятельность, остается северо-восточная часть страны.