Главы Генштабов России и США созвонились после авиаудара в Идлибе

Главы Генштабов России и США созвонились после авиаудара в Идлибе

Глава Генштаба, заместитель министра обороны России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

Отмечается, что военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при операциях по борьбе с террористами.

31 августа США нанесли авиаудар по одному из объектов лидеров группировок, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида», который угрожал безопасности американцев. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии заявил, что удар был осуществлен без предупреждения России. В центре указали, что своими действиями американские военные поставили под угрозу действующий там режим прекращения огня.

В Госдепартаменте позднее также подтвердили, что удар в Идлибе был ответом главарям группировок, связанных с «Аль-Каидой».