В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением. Ему также вынесли выговор, сообщил глава онкоцентра Иван Стилиди.

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор», — заявил он (цитата по ТАСС). Угрозу онкологов уволиться руководитель онкоцентра им. Блохина назвал спекуляцией. По его словам, больные дети и их родители оказались втянуты в локальное «противостояние новой администрации».

Конфликт в медицинском центре начался в конце августа. Тогда руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в онкоцентре. Как пояснили в нем РБК, речь шла не о грядущем сокращении штата, а об уменьшении 709,5 вакантной ставки. В начале сентября РЕН ТВ сообщал, что новый руководитель Светлана Варфоломеева давила на сотрудников, принуждая их писать заявления на увольнение по собственному желанию, и создавала негативную обстановку в коллективе. Врачи при этом заявили о резком снижении заработных плат, однако в самом онкоцентре РБК сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Позже стало известно, что около 25 детских онкологов планируют уволиться из центра из-за отстранения Менткевича, занимающего должности исполняющим обязанности замдиректора по лечебной и научной работе и и.о. заведующего отделением. В медучреждении тогда отметили, что работа и.о. завотделения была для Менткевича дополнительной нагрузкой, добавив, что он не увольняется.

В Кремле, в свою очередь, выразили надежду, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра.