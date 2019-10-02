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Политика ,  
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Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Глава МИД России Сергей Лавров заявил об опасениях, которые у него вызвала реакция ряда киевских политиков на подписание «формулы Штайнмайера»
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».

«Все участники контактной группы подписали формулу, правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников», — заявил Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай» (трансляция велась на сайте клуба).

Накануне, 1 октября, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в контактной группе Мартин Сайдик сообщил журналистам, что ему были направлены пять писем — от имени ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР. Источники РБК, знакомые с ходом переговоров, объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за нежелания представителя Украины Леонида Кучмы ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.

Для экс-президента Украины вопрос подписания документа был очень болезненным, так как он несет политические репутационные риски, объяснил один из собеседников РБК.

«Надеюсь, это чисто такая протокольно-косметическая история. Вернее, я так надеялся. Последующая реакция в Киеве меня насторожила», — прокомментировал ситуацию Лавров, предположив, что выступления противников подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве связаны с нежеланием «терять аргумент в отстаивании националистически ориентированной идентичности».

«Подписывал минские договоренности лично Порошенко», — напомнил Лавров.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко связал подписание документа с «легитимизацией оккупированного Донбасса, незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма» и заявил, что партия «Европейская солидарность» не допустит подобного «сценария развития событий».

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, прежде — главы МИДа Франк-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Сергей Лавров, Украина
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