В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

На переговорах контактной группы в Минске представители Украины не подписывали «формулу Штайнмайера», а только согласовали ее формулировки. Об этом в Facebook заявил депутат Рады от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

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По его словам, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в письменной форме передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября.

«Все остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная рада Украины (что дает обществу возможность контроля за тем, что происходит)», — написал он.