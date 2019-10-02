Путин исключил наличие политической подоплеки в «Северном потоке-2»

Строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток» носит исключительно коммерческий характер, в них отсутствует политическая подоплека. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

Российский лидер отметил, что эти проекты, реализуемые совместно с европейскими компаниями, должны способствовать диверсификации маршрутов поставок газа, ликвидации транспортных рисков и укреплению энергетической безопасности Европы.

«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — заявил Путин.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Накануне «Газпром» сообщил, что строительство газопровода завершено на 83%.

Маршрут «Северного потока-2» согласовали все страны Европейского союза, за исключением Дании. По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, ситуация с выдачей страной разрешения на строительство газопровода носит геополитический характер.