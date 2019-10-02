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Политика ,  
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Путин исключил наличие политической подоплеки в «Северном потоке-2»

Строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток» носит исключительно коммерческий характер, в них отсутствует политическая подоплека. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

Российский лидер отметил, что эти проекты, реализуемые совместно с европейскими компаниями, должны способствовать диверсификации маршрутов поставок газа, ликвидации транспортных рисков и укреплению энергетической безопасности Европы.

«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — заявил Путин.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Накануне «Газпром» сообщил, что строительство газопровода завершено на 83%.

Маршрут «Северного потока-2» согласовали все страны Европейского союза, за исключением Дании. По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, ситуация с выдачей страной разрешения на строительство газопровода носит геополитический характер.

Министр энергетики Александр Новак допустил строительство «Северного потока-2» в обход Дании, однако отметил, что у страны нет оснований не давать разрешения на прокладку газопровода. По словам главы Минэнерго, Россия рассчитывает, что «Северный поток-2» пройдет по запланированному маршруту.

Теги: Владимир Путин, «Северный поток-2», газопровод
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