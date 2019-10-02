Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

Россия рассчитывает, что «Северный поток-2» пройдет по заявленному маршруту. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в ходе Российской энергетической недели, сообщает корреспондент РБК. Глава Минэнерго также отметил, что у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его длина составляет более 1,2 тыс. км, стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.







