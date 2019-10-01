Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
Зеленский заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса Политика, 21:41 В ОБСЕ назвали дату разведения сил и средств в Донбассе Политика, 21:38 Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов Финансы, 21:38 ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским Общество, 21:33 «Локомотив» назвал стартовый состав на игру Лиги чемпионов с «Атлетико» Спорт, 21:05 «Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2» Бизнес, 20:42 Дацюк набрал первое очко в составе «Автомобилиста» Спорт, 20:31 Названы имена пяти финалистов конкурса «Учитель года России — 2019» Общество, 20:29 Бастрыкин пообещал поддержку семье погибшего сотрудника СК в Москве Общество, 20:25 В Москве после падения из окна погиб пациент Центра хирургии Вишневского Общество, 20:18 ГБУ «Автомобильные дороги» в суде взыскало более ₽3 млн с оппозиционеров Общество, 20:10 Минэкономразвития заявило о риске сжатия потребления из-за долгов россиян Экономика, 20:08 Минздрав Ставрополья опроверг данные о брошенном врачами пожилом мужчине Общество, 20:04 В ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» символическим шагом Политика, 20:01
Бизнес ,  
0 
«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

«Газпром» на 83% завершил строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РБК.

По дну Балтийского моря сейчас уложено 2042 км газопровода. Работы на строительстве «Северного потока-2» продолжаются.

Бизнес
Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%

В конце августа компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство завершено на 75% от общей протяженности двух его ниток. По дну Балтики в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложили 1855 км газопровода. Продолжалась укладка труб в российских территориальных водах, велись работы на береговых участках в Германии и России.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая из России в Германию. Против реализации проекта активно выступают США. В конце июля комитет сената по международным делам проголосовал за введение санкций в отношении стран, участвующих в строительстве газопровода.

В начале августа Reuters сообщал, что задержка согласования маршрута «Северного потока-2» может привести к дополнительным расходам в размере €660 млн и продлению строительства на восемь месяцев. Глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года.

Теги: «Северный поток - 2», строительство, газопровод, «Газпром»
Материалы по теме
«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» энергетической ловушкой для Европы
Политика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
Бизнес
Трамп и Дуда обсудили способы помешать строительству «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter