«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

«Газпром» на 83% завершил строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РБК.

По дну Балтийского моря сейчас уложено 2042 км газопровода. Работы на строительстве «Северного потока-2» продолжаются.

В конце августа компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство завершено на 75% от общей протяженности двух его ниток. По дну Балтики в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложили 1855 км газопровода. Продолжалась укладка труб в российских территориальных водах, велись работы на береговых участках в Германии и России.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая из России в Германию. Против реализации проекта активно выступают США. В конце июля комитет сената по международным делам проголосовал за введение санкций в отношении стран, участвующих в строительстве газопровода.