Путин назвал чушью данные о давлении КНР на Россию в переговорах по газу

Путин назвал чушью данные о давлении КНР на Россию в переговорах по газу

Российский президент Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что на переговорах о поставках газа в Китай Россия находилась в слабой позиции и на нее оказывали давление. Об этом он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

«Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь», — сказал он.

Путин добавил, что переговоры с КНР были сложными, однако стороны нашли решения, отвечающие интересам и Пекина, и Москвы. Российский лидер отметил, что в настоящее время с Китаем также обсуждают возможность строительства восточного варианта газопровода «Сила Сибири».

В мае 2014 года Россия подписала с Китаем 30-летний контракт на поставку газа в объеме 38 млрд куб. м в год. Тогда же началось строительство трубопровода «Сила Сибири». В конце августа 2019 года его начали заполнять природным газом. Начало поставок запланировано на 1 декабря текущего года.