Путин попросил Миллера изучить «непростой» маршрут поставки газа в Китай

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,50 -0,23 EUR Бирж. 72,36 -0,14 Brent 62,23 +2,54% USD Нал. 65,88 65,10 EUR Нал. 72,74 71,89 USD ЦБ 65,57 -0,43 EUR ЦБ 72,33 -0,56 EUR/USD 1,1047 +0,0021 BTC/USD Бирж. 10 382,09 -42,95 IMOEX 2 784,81 -0,46% RTSI 1 339,06 -0,11% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽64,17 (-2,03%) прогноз Lloyds к 09.12.19 Купить
BRENT $66,6 (+7,11%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+14,09%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
Платина $900 (-6,1%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽64,17 (-2,03%) прогноз Lloyds к 09.12.19 Купить
BRENT $66,6 (+7,11%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+14,09%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
Платина $900 (-6,1%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 65,57 (-0,43) Quote, 12:25
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 72,33 (-0,56) Quote, 12:25
Медведев назвал внушительной победу Беглова на выборах главы Петербурга Политика, 16:40 ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро Финансы, 16:37 Путин попросил Миллера изучить «непростой» маршрут поставки газа в Китай Бизнес, 16:29 Тренер «Ювентуса» поставил Роналду задачу забить 40 голов за сезон Спорт, 16:28 Новая возможность для покупки: как заработать на Ethereum Крипто, 16:28 Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии Экономика, 16:14 В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева Общество, 16:14 Greenpeace попросила Шойгу помочь вывезти белух из «китовой тюрьмы» Общество, 16:12 Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой Экономика, 16:09 Минтруд ограничил число инвалидов с правом на бесплатную парковку Общество, 16:07 Курс доллара: как снижение ставок в Европе и США повлияет на курс валют Quote, 15:58 Актер сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае Общество, 15:58 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 15:54 Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира Общество, 15:51
Бизнес ,  
0 
Путин попросил Миллера изучить «непростой» маршрут поставки газа в Китай

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию, сообщает пресс-служба Кремля.

«Просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», — сказал Путин. Президент отметил, что «маршрут непростой», но реалистичный.

Действующий контракт о поставках российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», который был подписан в мае 2014 года, предусматривает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В конце ноября прошлого года «Газпром» закладывал в документы возможности наращивания поставок до 48 млрд куб. м.

В конце августа этого года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что газопровод начал заполнять природный газ. Изначально стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 млрд руб., к лету 2018 года она увеличилась до 1,1 трлн руб.

Теги: Владимир Путин, Алексей Миллер, «Газпром»
Материалы по теме
Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой
Экономика
«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Бизнес
«Сибур» договорился с «Газпромом» о поставках сырья на амурский завод
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter