Путин попросил Миллера изучить «непростой» маршрут поставки газа в Китай

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию, сообщает пресс-служба Кремля.

«Просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», — сказал Путин. Президент отметил, что «маршрут непростой», но реалистичный.

Действующий контракт о поставках российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», который был подписан в мае 2014 года, предусматривает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В конце ноября прошлого года «Газпром» закладывал в документы возможности наращивания поставок до 48 млрд куб. м.

В конце августа этого года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что газопровод начал заполнять природный газ. Изначально стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 млрд руб., к лету 2018 года она увеличилась до 1,1 трлн руб.