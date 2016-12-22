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Миллер обсудит с Китаем поставки по «Силе Сибири» газа сверх контракта
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Миллер обсудит с Китаем поставки по «Силе Сибири» газа сверх контракта
Бизнес, 16:40
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Миллер обсудит с Китаем поставки по «Силе Сибири» газа сверх контракта
«Газпром» обсуждает поставку дополнительных объемов газа в Китай, надеясь на рост спроса на этом рынке. А китайская CNPC считает, что спрос будет ограничен развитием новых источников энергии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» обсуждает с китайскими партнерами возможность поставок газа по «Силе Сибири» сверх контрактного объема, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе панельной дискуссии на Петербургском международном газовом форуме в четверг, передает корреспондент РБК.

«Мы можем увеличить поставки газа сверх контракта по «Силе Сибири», такая возможность обсуждается», — сказал он. Проектная мощность трубопровода составляет 38 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа по нему должны начаться 20 декабря 2019 года. По словам Миллера, с российской стороны уже готово 94% «Силы Сибири».

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Топ-менеджер уточнил в беседе с журналистами, что речь идет о дополнительных поставках 10 млрд куб. м газа в год. Обсуждая рост поставок по «Силе Сибири», «Газпром» рассчитывает только на собственные объемы, добавил Миллер. Другие производители — «Роснефть» и НОВАТЭК — неоднократно обращались с просьбами к главе государства или в правительство, рассчитывая поставлять свой газ в этот экспортный газопровод.

Ранее Миллер отмечал высокие темпы роста спроса в Китае, которые с начала 2018 года составили 17,5 против 15,3% в 2017 году, и добавил, что доля трубопроводного газа на рынке Китая будет расти.

«Газпром» также ведет переговоры о западном маршруте поставок газа в Китай (проект «Алтай». — РБК). «Надеемся выйти на окончательные договоренности, остается только вопрос цены, основополагающие контрактные условия уже согласованы», — сказал Миллер.

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По его словам, поставки газа в Европу по «Северному потоку» за последние 12 месяцев составили 59 млрд куб. м при проектной мощности трубопровода 55 млрд куб. м в год.

Вице-президент китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Вейчжун Цзинь, однако, предупредил в ходе своего выступления, что на фоне роста предложения газа в Китае в ближайшие 10 лет спрос на него будет ограничен развитием новых источников энергии, ценой и другими факторами. По его словам, в январе-августе этого года продажи автомобилей на природном газе сократились на 26%, а автомобилей на новых источниках энергии — выросли на 88%.

В презентации CNPC говорится, что Китай в 2017 году импортировал 94,6 млрд куб. м газа, что на 24,7% больше, чем в 2016 году. Доля трубопроводного газа составила 45%, а импорт сжиженного природного газа возрос на 47%, до 52,1 млрд куб. м.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Алексей Миллер , CNPC
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