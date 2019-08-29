Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом

Природный газ начал заполнять ведущий в Китай газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает телеканал Якутия 24.

«Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом. Сегодня начинается заполнение газом газопровода «Сила Сибири», — заявил руководитель республики на первом международном Нефтегазовом форуме, начавшемся 29 августа в городе Мирном.

По словам Николаева, трубопроводный проект, который он назвал крупнейшим в мире, будет реализован 1 декабря. В дальнейшем планируется масштабная газификация региона, включая его южные районы.

Первый Нефтегазовый форум проходит в городе Мирный на западе Якутии. В его работе участвуют порядка 200 специалистов нефтегазовой отрасли и представителей органов власти