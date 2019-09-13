Франция предложила странам ЕС разработать единую цифровую валюту

Франция выступила с предложением создать европейскую общедоступную цифровую валюту. Об этом заявил журналистам министр финансов республики Брюно ле Мэр перед встречей глав финансовых ведомств стран Евросоюза, которая проходит в Хельсинки, передает Reuters.

Он не привел никаких деталей о том, какой должна быть такая валюта, однако добавил, что необходимо определить общие рамки для цифровых валют 28 стран ЕС. Он отметил, что в настоящее время такие валюты регулируются национальными законодательствами, что неверно в рамках одного европейского блока.

По его словам, нужно противостоять рискам, которые, в частности, связаны с криптовалютой Facebook Libra. Он считает, что эта криптовалюта создает риски для потребителей и финансовой стабильности, а также для суверенитета европейских государств. Ле Мэр призвал заблокировать Libra в Европе.

Пресс-секретарь комиссии ЕС заявила в разговоре с Reuters, что в настоящее время пока невозможно сказать, какие конкретно правила Евросоюза будут применяться к Libra. «Вполне вероятно, что проект потребует определенной формы авторизации в Европе, в зависимости от его точных характеристик», — добавила она.

Libra — это криптовалюта, которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Цифровой кошелек будет интегрирован в Facebook Messenger и в WhatsApp.