Лавров сообщил о просьбе главы МИД Японии называть премьера Абэ Синдзо

Министр иностранных дел Японии Коно Таро попросил называть премьера страны не Синдзо Абэ, а наоборот — Абэ Синдзо. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого велась на его сайте.

«Вот не зря премьер-министр Абэ Синдзо — они так просят себя называть, не Синдзо Абэ, а Абэ Синдзо, как сказал мне Коно Таро, — премьер ездил в Тегеран и выступил в Нью-Йорке публично, чтобы состоялась встреча Трампа и Роухани», — сказал он.

Лавров отметил, что даже такой «верный союзник США», как Япония, начинает иметь свое мнение по происходящему на Ближнем Востоке.

Японский премьер в начале сентября встретился с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На переговорах он подтвердил, что планирует продолжать переговоры с Россией о заключении мирного договора.

В тот же день он сделал подарок российскому лидеру, передав ему гравюру художника Бунсё Иноуэ, написанную в 1859 году. На ней изображен российский корабль «Джигит», стоящий в японской гавани.