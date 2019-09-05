Абэ подтвердил намерение продолжать диалог по мирному договору с Россией

Абэ подтвердил намерение продолжать диалог по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ) подтвердил, что намерен продолжать с Москвой переговоры по заключению мирного договора, сообщает агентство Jiji.

По итогам переговоров оба лидера отметили, что будут продвигать переговоры по мирному соглашению, «ориентированные на будущее».

Источник агентства заявил, что Абэ изложил Путину позицию Токио в связи с открытием на острове Шикотан нового рыбоперерабатывающего завода, но не привел подробностей. Ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония сделала России представление из-за открытия завода.

Как отмечает Kyodo, на встрече Путин и Абэ также договорились о запуске совместного пилотного проекта туристической поездки на Курильские острова в октябре текущего года.