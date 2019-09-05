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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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ВЭФ-2019 ,  
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Абэ подтвердил намерение продолжать диалог по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ) подтвердил, что намерен продолжать с Москвой переговоры по заключению мирного договора, сообщает агентство Jiji.

По итогам переговоров оба лидера отметили, что будут продвигать переговоры по мирному соглашению, «ориентированные на будущее».

Источник агентства заявил, что Абэ изложил Путину позицию Токио в связи с открытием на острове Шикотан нового рыбоперерабатывающего завода, но не привел подробностей. Ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония сделала России представление из-за открытия завода.

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Абэ решил вывести диалог с Россией по мирному договору на новый уровень

Как отмечает Kyodo, на встрече Путин и Абэ также договорились о запуске совместного пилотного проекта туристической поездки на Курильские острова в октябре текущего года.

Из-за территориального спора по поводу принадлежности островов Москва и Токио более 70 лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Путин в прошлом году предлагал Абэ заключить договор без предварительных условий. Япония настаивает, что для заключения соглашения нужно решить территориальный вопрос. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи власти страны считают своими «северными территориями». Россия неоднократно говорила, что не планирует передавать острова Японии.

Теги: Синдзо Абэ, мирный договор, Россия
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