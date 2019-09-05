Абэ подарил Путину старинную гравюру с русским кораблем «Джигит»

Премьер-министр Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину гравюру художника Бунсё Иноуэ, написанную в 1859 году. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Уточняется, что на гравюре изображена бухта Ниигаты с российским кораблем «Джигит». Картина была предоставлена торгово-промышленной палатой Ниигаты.

Встреча Путина и Абэ состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По ее итогам лидеры заявили о намерении продвигать переговоры по мирному соглашению. По данным Kyodo, стороны договорились о запуске совместного пилотного туристического проекта на Курильских островах в октябре.

В 1945 году Курильские острова были включены в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность южной гряды островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Япония называет острова своими северными территориями. Россия же считает, что территории законно перешли СССР по итогам Второй мировой войны.