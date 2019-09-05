Абэ охарактеризовал отношения Японии и России цитатой из Тютчева

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что отношения с Россией надо выстраивать на основе веры друг в друга, передает ТАСС.

Он отметил, что видит будущее в Дальнем Востоке.

«Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь. Именно здесь находятся наши неограниченные возможности», — сказал японский премьер.

После этого он на японском языке процитировал четверостишие Федора Тютчева: «Умом Россию не понять,/Аршином общим не измерить:/ У ней особенная стать — / в Россию нужно только верить». «То есть только так с Россией и можно вместе быть. Иначе с Россией по-другому не получится», — отметил он.

Абэ заметил, что с Японией — то же самое, и предложил заменить в стихотворении Россию на свою страну. «И хотя я не Федор Тютчев, но я могу повторить, что с Японией тоже иначе никак не получится. Есть только один способ строить отношения с Японией — это вера, доверие», — заключил премьер-министр.