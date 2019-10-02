Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал

Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал

Вместо ушедшего накануне в отставку Геннадия Корниенко ФСИН может возглавить генерал-лейтенант Вадим Баланин. Также в списке потенциальных кандидатов — два зама Корниенко и статс-секретарь Росгвардии

Геннадий Корниенко (в центре) (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Основным кандидатом на должность директора ФСИН является начальник управления «Л» этого ведомства Вадим Баланин, рассказали РБК два источника, близких ко ФСИН. «Генерал-лейтенант Вадим Баланин пришел в службу исполнения наказаний в 2012 году, до этого он работал в управлении «М» ФСБ России», — рассказал источник.

По словам собеседника, управление «Л» — неформальное название ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН». «Главк состоит из шести управлений и восьми отделов. Сотрудники управления занимаются техническим сопровождением оперативной деятельности службы», — сообщил источник.

Собеседник отметил, что кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Алпатов — ныне замглавы Службы экономической безопасности ФСБ. В 2017 году Алпатов возглавлял управление «М» СЭБ ФСБ, которое следит за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН, прокуратуры, судов и других правоохранительных органов.

По словам источника, на должность директора ФСИН также претендуют Анатолий Рудый — первый зам ушедшего накануне в отставку Геннадия Корниенко, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии.