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Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области. Информацию о самоубийстве чиновника подтверждает источник ТАСС.

Во вторник утром, 1 октября, в лесу рядом с гаражным кооперативом «Мичуринец» в деревне Переделкино был обнаружен труп мужчины, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Московской области, информацию подтвердил другой источник в главке.

«Было установлено, что погибший — Жуков Олег Владимирович, подполковник внутренней службы, заместитель начальника специального управления ФПС № 100 Москвы», — рассказал собеседник. Он добавил, что на месте обнаружения тела оперативники нашли два телефона и служебное удостоверение. «Устанавливаются обстоятельства гибели Жукова», — добавил источник.

По данным ТАСС, Жуков был отстранен от должности в 2018 году из-за нарушений, которые стали поводом для возбуждения против него дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие. Ведомство окажет всестороннюю помощь в расследовании причин данного инцидента», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС России, комментируя произошедшее.

Теги: МЧС, самоубийство, новости РБК
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