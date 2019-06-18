Губернатор сообщил о самоубийстве экс-главы Свердловской железной дороги

Бывший начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов покончил с собой, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Последний год его жизни был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции», — написал Куйвашев и отметил, что вина Миронова не была доказана.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким экс-начальника СвЖД и назвал его опытным железнодорожником и надежным человеком.

Миронова нашли мертвым в своем доме 17 июня. Как сообщали СМИ, тело обнаружила его жена.