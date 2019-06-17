СК начал проверку из-за самоубийства инспектора ДПС в Сахалинской области

В Сахалинской области следователи начали проверку по факту самоубийства инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером 14 июня. Инспектора ДПС ГИБДД по Южно-Курильскому району госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Ранее издание Sakhalin.Info сообщало, что 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции, покончил с собой. По данным портала, он дежурил вместе с младшим сержантом. Врио начальника районного ОГИБДД выявил у лейтенанта признаки алкогольного опьянения и решил отстранить его от работы. По данным издания, они приехали в ОМВД для разбирательства. Однако после того как инспектор вышел из машины, он попытался покончить с собой.

Руководство УМВД России по Сахалинской области также проводит служебную проверку.