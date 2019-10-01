В Иране назвали темы встречи Путина и Роухани на саммите ЕАЭС в Ереване

В Иране назвали темы встречи Путина и Роухани на саммите ЕАЭС в Ереване

Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Хасаном Роухани на полях саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване инициативу Тегерана по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива. Об этом сообщается на сайте иранского президента.

«Стороны обсудили ядерную сделку, а также «Ормузскую мирную инициативу», — говорится в сообщении.

Как отметил Роухани, данная инициатива предполагает взаимодействие по различным вопросам, в том числе энергетическую безопасность, безопасности, свободу судоходства и беспрепятственный экспорт нефти.

Иранский президент добавил, что достижение безопасности и стабильного мира в районе Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива возможно посредством сотрудничества региональных держав.