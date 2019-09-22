Трамп заявил о готовности изучить проект Ирана по безопасности

Президент США Дональд Трамп готов изучить предложенный Ираном проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.



«Я всегда открыт», — заявил Трамп, отвечая на вопрос по поводу заявления президента Ирана Хасана Роухани (цитата по The Guardian). Он при этом добавил, что США сотрудничают с Ираном и уже достигли «огромного прогресса».

Ранее Роухани заявил, что Иран представит свой план в ОНН. По словам Роухани, разработанная Ираном инициатива предполагает обеспечение безопасности Персидского залива и Ормузского пролива при участии других стран региона.

«Присутствие иностранных сил может представлять опасность для региона, международных вод, а также для судоходства и энергетического сектора, однако мы стремимся к единству и координации между странами региона», — отмечал президент Ирана.

Трамп 22 сентября заявил, что не намерен встречаться с руководством Исламской республики на полях Генеральной Ассамблеи ООН.«Ничего никогда нельзя полностью исключать, но у меня нет никаких намерений встречаться с иранским руководством», — говорил Трамп. Он добавил, что на полях Генассамблеи ООН встретится с лидерами примерно 15 стран, однако «Ирана среди них нет».