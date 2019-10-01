ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

Сингапур и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в Ереване. Об этом сообщает агентство Armen Press.

По данным агентства, документ подписали после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате. На подписании присутствовали лидеры стран — участниц ЕАЭС, а также премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, уточняет «РИА Новости».

Накануне министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина сообщила РБК, что на саммите 1 октября подпишут первую часть пакета соглашений, куда войдет договор о торговле товарами между всеми странами ЕАЭС и Сингапуром и общее рамочное соглашение.

Дополнительно будут заключены пять двусторонних договоров между каждой из стран ЕАЭС с Сингапуром. «Мы на уровне ЕАЭС сработали быстрее в согласовании договоренностей, чем правительства на двустороннем уровне», — отметила министр.