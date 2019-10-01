Зеленский опроверг сообщения о своих беседах с адвокатом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался с личным адвокатом его американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом он заявил во время брифинга. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда не имел телефонных разговоров с ним», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В ходе брифинга у него также спросили, почувствовал ли он давление со стороны Трампа со время их телефонного разговора 25 июля. Зеленский ответил, что никто не может на него повлиять.

The Wall Street Journal 20 сентября со ссылкой на источники сообщила, что Трамп оказывал давление на Зеленского во время телефонного разговора. Американский президент, по данным газеты, настаивал на том, чтобы Зеленский возобновил расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, который связан с украинской газовой компанией. Кроме того, Трамп навязывал Зеленскому работу с его адвокатом Джулиани. Демократ Байден-старший считается одним из основных оппонентов Трампа в свете предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборов.