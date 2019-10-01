В ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» символическим шагом

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Наталья Никонорова назвала «победным» прошедшее в Минске заседание контактной группы, на котором была подписана «формула Штайнмайера», передает корреспондент РБК.

«С нашей точки зрения произошел прорыв. Не действовало ничего в течение трех лет. Сегодня все участники контактной группы подписали текст. Так что сегодня выполнены все условия для разблокирования «нормандского формата», — пояснила Никонорова.

По ее словам, подписание «формулы Штайнмайера» это «больше символический шаг», так как говорить о выборах и закреплении границы пока не приходится.

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, а в прошлом — главы МИДа Франк-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.